Théâtre, starchitecture et édifice iconique au Maroc. Deux grands théâtres : CasArts à Casablanca et Mohammed VI à Rabat

Ce livre interroge une tendance de l'architecture qui a pris un relief tout à fait remarquable à la fin du XXe siècle : celle du recours à l'architecture dite iconique associée à des starchitectes. Plus précisément et dans un contexte mondialisé, il met la lumière sur l'émergence de l'architecture iconique au Maroc et ce, à travers deux projets "iconiques "? ; le théâtre CasArts et le théâtre Mohammed VI conçus respectivement par Christian De Portzamparc et Zaha Hadid. Ces deux édifices culturels surviennent dans un contexte où l'édifice iconique se pose comme enjeu urbain à Casablanca et Rabat, villes en quête de métropolisation.