Revue internationale des études du développement N° 253 : Questionner les objectifs de développement durable

Bien que les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) et leurs 169 cibles visent l'amélioration du cadre de vie des populations pour un avenir plus durable, les méthodes et processus pour y parvenir font l'objet de débats. A mi-chemin de l'Agenda 2030, ce volume permet de se questionner tant sur les fondements des ODD que sur leur mise en oeuvre. Les différents articles mettent en lumière des populations et enjeux oubliés, interrogent les modes de gouvernance, réfléchissent à l'impact de l'application des ODD dans différents secteurs et proposent de nouveaux schèmes et paradigmes, souvent issus des savoirs des populations des Suds, pour atteindre un avenir durable. Bien que diversifiés tant dans leurs approches méthodologiques que dans les ODD qu'ils interrogent, les articles ont tous comme point commun de vouloir décoloniser les pratiques de développement afin d'établir un véritable dialogue pour un développement pleinement respectueux des peuples.