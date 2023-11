Le Nom perdu de l’Homme

Le 2 octobre 1940, Pierre Personne prend le maquis. Et y reste, en "zone blanche" de vigilance à ce qui attente au devenir commun. Il y mène plusieurs vies dites "actives" - forcément clandestines. Chroniqueur de la guerre perpétuelle faite à l'humain, il a rendu compte, d'une Occupation et d'un siècle à l'autre, de ce qui fait tourner le monde - ou de ce qui le fait sortir de son axe... Ce recueil de combat et d'urgence nous donne, sur le registre du conte poétique, des nouvelles de notre futur sans avenir, entré en collision avec le roman de nos origines...