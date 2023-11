UN PETIT AIR PAS TRÈS LOIN DU DIABLE

Dans la vie, il n'est pas rare d'entendre au fond de l'oreille un petit air venu de loin sans qu'on sache d'où. Dans ce recueil, il n'est guère éloigné du diable et de ses manigances. Ainsi, quand Didier croise Mick Jagger et les frères Grimm sous les auspices de Stephen King. Ou quand Fadi, prisonnier de son scaphandre, tombe amoureux de Meryl sur la toile. Sans oublier Mounir et Jean-Patrick, jumeaux diaboliquement semblables. Ou encore cette sécheresse épouvantable qui nous étreint et que seule la musique est capable d'interrompre, et Bertrand qui voudrait voir son écrivain albanais préféré obtenir le Nobel. Le petit air s'entend jusque dans nos regrets de ce qui s'efface, du froid de canard aux mauvaises odeurs en passant par le plaisir léger de l'ennui.