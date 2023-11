SOUS LA FORME D'UN LEPORELLO, BARBARA CANEPA, BENJAMIN LACOMBE ET MARCO MAZZONI CELEBRENT LE CYCLE DE LA VIE ET DE LA MORT A TRAVERS UNE VISION FANTASMAGORIQUE DE LA NATURE. Véritable célébration de la faune et de la flore, "La Métamorphose" déploie sous la forme d'un leporello qui se lit d'un côté, puis de l'autre, telle une boucle infinie, le cycle fascinant de la vie et de la mort. De petits têtards grouillent sous l'eau, se transforment en grenouilles virevoltant sur fond de nature fantasmagorique, avant de s'éteindre et de donner naissance à une vie nouvelle dont les racines émergent d'une terre nourricière. Porté par les textes de Barbara Canepa (au recto) et Benjamin Lacombe (au verso), le travail de Marco Mazzoni sublime la beauté de la nature en révélant un art du raffinement allégorique.