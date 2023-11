Les Ateliers d'art sacré, 1919-1947. Rêves et réalités d'une ambition collective

Au lendemain de la Première Guerre mondiale, Maurice Denis et George Desvallières fondent les Ateliers d'art sacré avec l'espoir de profiter de la Reconstruction pour en finir avec l'art saint-sulpicien et donner leur chance à de jeunes artistes réunis par leur engagement chrétien. D'autres groupes de catholiques, lecteurs des écrits de Jacques Maritain, ont partagé ce rêve, mais les Ateliers joignent à la formation artistique un enseignement théologique et la participation active aux chantiers où se retrouvent maîtres et élèves. Cerner les contours de cette ambition collective, sa portée comme ses limites, préciser l'importance effective des commandes, la diversité des arts impliqués, la place des femmes parmi les élèves, ainsi que la dimension internationale du projet, permet de mesurer, un siècle après sa création, l'originalité de l'entreprise. Elle éclaire l'évolution des relations entre l'art et l'Eglise à la veille des bouleversements de la seconde moitié du XXe siècle.