Retour sur 400 modèles différents les plus renommés signés des grands noms de la mode Céline, Chanel, Delvaux, Dior, Fendi Gucci, Prada, Vuitton, reflétant la diversité du design aujourd'hui. Chaque entrée est illustrée par une photographie et inclut un texte présentant le produit. Des focus pour aller plus loin présentent les créateurs et les histoires les plus marquantes abordent aussi la contrefaçon la folie des ventes de sacs en seconde main, et les étapes de fabrication d'un sac iconique. Cet objet indispensable représente à lui seul près d'un tiers des ventes mondiales du luxe.