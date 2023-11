Revue philosophique Volume 148 N° 4, 2023 : Varia

La violence sexuelle vise la négation d'autrui et son asservissement sexuel. Elle est aujourd'hui au coeur des débats contemporains. La récente libération de la parole des victimes – facilitée par l'émergence de mouvements tels que Metoo, Metoogay, Metooinceste – engage une politisation de la sexualité. Dans cette perspective, l'intime " est " politique et devient, dans les sociétés démocratiques, un objet de revendication. Cet ouvrage aborde en 11 fiches différentes formes de violences sexuelles et leurs répercussions subjectives : viol et agressions sexuelles, harcèlement sexuel en ligne, violences sexuelles entre partenaires intimes, mutilations sexuelles féminines et la question du genre. Il expose des pistes d'accompagnement psychologique des victimes et des auteurs de violences sexuelles et présente aussi des dispositifs judiciaires. Ce livre offre ainsi aux psychologues et aux professionnels du champ médico-psycho-social des outils théorico-pratiques pour comprendre les défis que pose cette clinique