Prélude à l'orage

1943 : la France vit les heures sombres de l'occupation nazie et de la collaboration. En Sologne comme dans tout le territoire, les jeunes des campagnes refusent de baisser la tête et entrent en résistance. Ces héros ont la fougue et l'idéalisme propres à leur âge, mais ni les drames ni les dissensions au sein des familles et du village ne les épargnent. Entre trahison et double jeu, entre amitié et fidélité, chacun fera-t-il les bons choix pour forger son destin devant l'Histoire ?