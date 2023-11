L'île des damnés

Septembre 1911. Le corps sans vie du médecin de l'île d'Ouessant, aux confins de la Bretagne, est retrouvé sur une plage, une fourche enfoncée dans la gorge. Le propriétaire de l'outil, un vieillard fou, est aussitôt arrêté. Mais est-ce vraiment lui le coupable ? Ronan Ségalen, un jeune inspecteur de Brest, est envoyé sur l'île pour résoudre au plus vite ce crime sauvage. Le jeune homme va découvrir une île occupée par des militaires des anciens bataillons d'Afrique et des femmes, dont les époux, marins, sont absents de longs mois en haute mer. Aidé par Louise, une jeune institutrice, Ronan est confronté aux rituels d'un monde à part qui craint autant les jugements de Dieu que les rondes effrénées des korrigans sur la lande... Pourtant, il n'a aucun doute : le meurtrier est bien un être de chair et de sang et il doit l'arrêter au plus vite car les cadavres se succèdent...