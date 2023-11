Mondes de demain

Comment les nouvelles technologies imprègnent-elles notre quotidien et tous les aspects de notre activité ? L'humain restera-t-il maître des machines ? Quelle est la part du futur dans le présent ? Entre Intelligences Artificielles, réalités virtuelles, internet des objets, robots sapiens, SexBot ou humains augmentés, à quoi ressemblera notre réalité dans 10 ou 30 ans ? Abondamment illustré, cet ouvrage conçu par Julien Civange et réalisé avec le journaliste Ludovic Perrin, apporte des réponses à ces questions et ouvre les portes de mondes nouveaux. 150 exemples de progrès scientifiques, technologiques, de récentes inventions et d'innovations révèlent des perspectives surprenantes et des futurs parfois sidérants. Les auteurs ont interrogé des pionniers faisant autorité : la scientifique et spationaute Claudie Haigneré ; Gérard Le Lann, l'un des créateurs d'Internet ; le musicien Jean-Michel Jarre ; l'infectiologue Anne-Claude Crémieux ; l'aventurier et inventeur Bertrand Piccard ; l'ancien directeur de l'Agence Spatiale Européenne Jean-Jacques Dordain... Cet ouvrage pointe-t-il la menace de mondes inquiétants ou la promesse de mondes meilleurs ? A nous d'en décider !