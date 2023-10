jeu de la vie et comment y jouer est devenu un classique de la littérature spirituelle. Ecrit dans un style terre à terre et empli d'anecdotes, le livre aborde des sujets comme la prospérité, la guérison, le pardon, la foi et le plan divin. Des mots positifs pour une vie positive. Depuis plus de trois générations, Le jeu de la vie et comment y jouer est un manuel immensément populaire contenant des idées et techniques simples et faciles à utiliser, illustré d'exemples réels, fascinants et divertissants qui démontrent comment le pouvoir de vos paroles peut faire de vos rêves une réalité. Grâce à ces cartes puissantes, vous pouvez désormais garder à portée de main les mots positifs du livre Le jeu de la vie et comment y jouer et emprunter le chemin vers le succès.