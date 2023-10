Patrimoine, philanthropie, mécénat. XIXe-XXe siècles

Ces différentes contributions rappellent et mettent en valeur l'importance du mécénat dans l'histoire et le développement des musées ou des bibliothèques Cet ouvrage regroupe les communications présentées lors du colloque, placé sous la figure tutélaire de la marquise Arconati Visconti, "bienfaitrice" de l'université de Paris, qui s'est tenu en décembre 2019 dans les grands salons de la Sorbonne. Les différentes contributions ici rassemblées ont rappelé et mis en valeur l'importance du mécénat dans l'histoire et le développement des musées ou des bibliothèques, mais aussi le rôle, souvent méconnu, des mécènes, qu'il s'agisse de particuliers, français ou étrangers, banquiers, industriels, artistes ou professeurs, ou d'associations d'amis ou d'anciens élèves, dans le financement des institutions d'enseignement et de recherche de toute nature ou de certaines de leurs composantes, tout au long du xixe siècle et dans les premières décennies du xxe siècle. A ces formes en quelque sorte " traditionnelles " du mécénat est venu s'ajouter récemment un mécénat collectif et participatif dont une communication vient en conclusion illustrer l'importance pour l'enrichissement et le rayonnement des institutions publiques.