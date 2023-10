Un vertige méditerranéen. Hilarion Roux, marquis d’Escombreras (1819-1898)

Une aventure hors normes entre banque et industrie à travers la Méditerranée : Marseille, Carthagène, le Laurium en Grèce, l'Algérie. L'anoblissement en Espagne et enfin Paris, culmination d'une réussite et théâtre de l'effondrement. Hilarion Roux ou l'épopée d'un banquier marseillais en Méditerranée, commencée en 1843 par une traversée vers l'Espagne pour capter à la source l'argent métal. Carthagène, lieu de fondation d'une famille et d'une reconversion autodidacte dans la filière du plomb, réussie jusqu'au titre nobiliaire espagnol. Bientôt de nouveaux horizons, de l'Algérie au Laurium grec. Et, au milieu, le retour à Marseille, en chef de maison de banque, enfin l'installation à Paris. Un parcours flamboyant jusqu'à la démesure et la chute avec la faillite bancaire de 1883. Au-delà de l'analyse d'un vertige, d'un échec et d'un oubli, ce livre, appuyé sur de multiples fonds d'archives, est une réflexion sur l'histoire des non-ferreux et sur un moment de la Méditerranée, ces décennies pendant lesquelles les acteurs de ses rives ont pu avoir l'illusion de maîtriser leur espace et de conquérir le monde.