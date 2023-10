Tout commence le jour où Anahi découvre que sa grand-mère, Mama Rosa, va mourir. Incapable d'accepter cette tragédie, elle la convainc de quitter leur petite ville et de pénétrer dans la jungle, dans le village habité par la famille que mama Rosa a abandonnée il y a longtemps. Mais l'homme dans lequel Anahi fonde ses espoirs, un vieux chaman puissant, a disparu. S'ensuit alors un long et dangereux périple où Anahi affrontera mille dangers pour trouver celui qui serait capable d'accomplir l'impossible. Son compagnon de voyage : le jeune Wari, petit-fils du chaman, qui possède le pouvoir de parler aux plantes. Mais alors qu'elle tente de sauver sa grand-mère, et Wari, son grand-père, ils se retrouvent plongés dans une histoire qui les dépasse. Une multinationale avide d'argent, une milice corrompue, une botaniste sans scrupules, un explorateur à moitié fou... tous convoitent une terre légendaire, au coeur du monde, qui abriterait, selon certains, un arbre immense et donneur de vie, selon d'autres, une cité d'or... Est-ce dans ce lieu extraordinaire que leur mèneront leur quête ?