Sénèque tragique et sa réception dans le théâtre européen XIV-XXIe siècle. Les déclinaisons de la virilité

Ce livre renouvelle les études sur la tragédie de Sénèque, sa réception et ses réécritures européennes du XIVe siècle à nos jours en abordant ce corpusà partir de la notion de virilité. Celle-ci, pertinente pour l'antiquité, fait écho au questionnement contemporain. En 2018, la mise en scène de Thyeste par Thomas Jolly dans la Cour d'honneur du Palais des Papes d'Avignon créait l'événement. Partant d'une réflexion sur ce spectacle, cet ouvrage collectif interdisciplinaire et plurilingue renouvelle le point de vue sur Sénèque tragique, sa réception et ses réécritures du XIVe siècle à nos jours. Son thème, la virilité et ses déclinaisons (vis, vir, virtus, violentia, virago), renouvelle l'approche de la tragédie romaine puis européenne dont Sénèque tragique est le principal modèle, de la Renaissance à nos jours, dans la perspective actuelle des gender studies, sans risquer toutefois l'anachronisme. En effet, la virtus, soit la "qualité du masculin" , est la vertu par excellence des Romains de l'Antiquité, tous sexes confondus. Cet ouvrage rassemble ainsi en un riche panorama ordonné chronologiquement et géographiquement les études d'une trentaine de chercheurs, français et européens : antiquisants, néolatinistes, italianistes, francisants, comparatistes, philosophe et psychanalyste, à la fois spécialistes de renommée internationale et jeunes chercheurs, proposent une lecture actuelle de Sénèque tragique et de ses émules, avec pour point d'orgue la transcription d'un entretien exclusif avec Thomas Jolly.