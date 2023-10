Super-héros & philo. Le retour, 2e édition

Les super-héros, malgré leurs super-pouvoirs, sont le reflet à peine déformé de l'espèce humaine. A travers leur double identité, ils incarnent à la fois l'humain, avec toutes ses faiblesses, et une perfection physique et morale, qui tend vers le surhumain. Ils sont un miroir grossissant dans lequel nous pouvons contempler notre condition et nous interroger. Car le détour par la fiction est parfois nécessaire pour faire tomber le masque et affronter les problèmes qui nous préoccupent dans la réalité. Ainsi, à travers l'exemplarité du super-héros, c'est finalement notre humanité que nous essayons de comprendre et notre monde que nous survolons, avec aussi ses Super-Zéros...