Conflits N° 48 : Espagne, les fractures ibériques

Tiraillée entre les mouvements autonomistes régionaux et les guerres de mémoire, l'Espagne se retrouve fracturée et divisée. L'existence même de la nation espagnole est posée ainsi que la volonté des populations de vivre au sein d'un même pays. Pourtant, en dépit de ces fractures, l'Espagne connait aussi des transformations majeures qui la placent au coeur des grandes puissances européennes : réveil de Madrid, puissance culturelle à travers ses séries et sa culture. Une Espagne moderne, trop souvent méconnue des Français.