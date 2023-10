Les filles de Sappho

"Que diront-ils de moi ? Que la beauté ne m'a jamais effleurée et que j'ai trouvé refuge dans la mort ? Qu'est-ce qui me rappelait l'apparence de la divine Aphrodite ? Que je fus l'icône de l'amour entre femmes, défenseur d'une justice féminine ? Ou que je fus si pudique que je ne pouvais écrire quelconque obscénités dans mes oeuvres ? Qui suis-je ? Qui est Sappho ? ". Originaire de l'île de Lesbos, Sappho est éducatrice à la Maison des Muses, une confrérie de jeunes filles nobles, où l'on enseigne les arts, la délicatesse, la grâce, le chant, l'élégance de l'attitude raffinée. Sappho y célèbre l'amour et la beauté féminine et y dévoile son penchant sentimental pour certaines de ses élèves. Mais cette attitude apparaît scandaleuse, surtout à Athènes, où les auteurs comiques sont très critiques envers toute promotion du féminisme. A travers une reconstruction historique minutieuse et un dessin doux et puissant, Arianna Lemone nous immerge pleinement dans l'univers antique de Sappho. ? On dit qu ? il y a neuf muses ; voilà qui est bien sommaire ! Considérez aussi Sappho de Lesbos, la dixième. ?? Platon "Que diront-ils de moi ? Que la beauté ne m ? a jamais effleurée et que j ? ai trouvé refuge dans la mort ? Qu ? est-ce qui me rappelait l ? apparence de la divine Aphrodite ? Que je fus l ? icône de l ? amour entre femmes, défenseur d ? une justice féminine ? Ou que je fus si pudique que je ne pouvais écrire quelconque obscénités dans mes ? uvres ? Qui suis-je ? Qui est Sappho ? " Originaire de l ? île de Lesbos, Sappho est éducatrice à la Maison des Muses, une confrérie de jeunes filles nobles, où l ? on enseigne les arts, la délicatesse, la grâce, le chant, l ? élégance de l ? attitude raffinée. Sappho y célèbre l'amour et la beauté féminine et y dévoile son penchant sentimental pour certaines de ses élèves. Mais cette attitude apparaît scandaleuse, surtout à Athènes, où les auteurs comiques sont très critiques envers toute promotion du féminisme. A travers une reconstruction historique minutieuse et un dessin doux et puissant, Arianna Lemone nous immerge pleinement dans l'univers antique de Sappho et retranscrit le singulier regard féminin que la dixième muse de Platon nous laisse sur le monde antique.