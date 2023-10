Un être démoniaque semble hanter les rues de Londres : une femme que dissimule un voile de mystère et d'étrangeté. Ceux qui l'ont rencontrée ont fini leurs jours dans des circonstances ténébreuses, le visage déformé en un rictus d'épouvante et d'effroi. Par quelle fatalité cette créature superbe sème-t-elle la mort autour d'elle ? Aurait-elle pactisé avec une puissance maléfique ? Ou peut-être est-ce sa mère, victime d'une expérience menée par un savant fou, qui l'a laissée entrevoir ce qu'aucun oeil humain ne peut contempler... " Peut-être trouverez-vous tout ceci étrange, insensé même : étrange, soit, mais réel. Les Anciens savaient ce que signifie "lever le voile". Ils appelaient cela "voir le dieu Pan". " Chef-d'oeuvre de la littérature décadente britannique, ce titre regroupe plusieurs novellas (" Le Grand Dieu Pan ", " La Lumière intérieure ", " Histoire du cachet noir ", " Histoire de la poudre blanche " et " La Pyramide de feu ") d'Arthur Machen, grand maître de la terreur et du fantastique mystique, qui accoucha d'une oeuvre hallucinante, imprégnée de mythologie celtique, de paganisme et d'un occultisme morbide. Préfacé par S. T. Joshi, éminent spécialiste de H. P. Lovecraft, sur lequel Machen eut une influence considérable, il est brillamment illustré par Samuel Araya !