Le grand médiateur. Tranquillo Vita Corcos, un rabbin dans la Rome des papes

Trop négligé par l'historiographie, Tranquillo Vita Corcos (1660-1730) était avant tout un homme politique évoluant habilement entre les membres illustres des cultures romaine et italienne et les communautés juives européennes, activité qui lui valut une prestigieuse autorité. Le personnage, la vie et les oeuvres de Corcos renvoient à une série de thèmes historiques - pas seulement juifs - de l'Italie et de l'Europe des XVIIe et XVIIIe siècles. Entre autres, le lecteur trouvera une clarification de la nature et de l'évolution des rapports de négociations entre juifs et chrétiens. Corcos, politique avisé, intellectuel complexe attiré par la mystique de la kabbale et par le sabbataïsme exerça l'art de la médiation avec pour objectif la défense de l'identité juive. Personnage rationnel et ouvert pratiquant le dialogue Corcos était susceptible de recourir à de dures protestations auprès des papes dans le but de défendre les juifs contre les stéréotypes et les redoutables accusations, telle celle de "crime rituel" . Traduit de l'italien en français par Veronica Granata.