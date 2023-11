L'Auvergne-Rhône-Alpes vue de l'espace

L'évolution technologique des moyens d'observation de la Terre vue du ciel puis de l'espace est aussi importante que celle qui a permis sa découverte par la terre ou par la mer. PlanetObserver, société française, a réalisé une mosaïque mondiale parfaitement homogène et en couleurs réelles de plus de 3 000 images Sentinel-2, satellite du programme Copernicus (ESA/Commission Européenne) d'observation de la Terre. PlanetObserver, de plus en plus présente en France et dans le monde dans les métiers de la défense, de la simulation de vol, des planétariums et de l'audiovisuel, et les Editions Ouest-France, éditeur des régions de France spécialisé entre autres dans les ouvrages de tourisme et les beaux livres, s'associent afin de développer une collection à destination du grand public "Nos régions de France vues de l'espace" , qui déclinera en treize volumes l'ensemble du territoire français.