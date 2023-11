Un jour mon prince viendra... ou pas !

Ne plus croire au prince charmant, c'est plutôt ironique lorsqu'on s'appelle Princesse, non ? Mariage féérique, château pavillonnaire, projets d'enfants, carrosse à quatre roues version break, et Noë...l en famille... Quelle blague ! À 26 ans, il est temps pour moi de me concentrer sur l'essentiel : - Trouver un job qui me plaît (et le garder). - Rayer mon ex et les mièvreries de couple de ma vie. - Ne plus jamais faire confiance. - Ne pas craquer pour l'avocat, cet énigmatique Mark Miller, même devant le sourire édenté de sa fille, Anna. - Ne plus jamais me faire avoir par la magie de Noël. Et peut-être… ne plus jamais dire jamais ?