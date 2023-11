Après la tempête

De l'amour ou de la soif de vengeance, quel sentiment sera le plus fort ? En sept ans, les Seven sont devenus la terreur des joailleries et des banques de Saint-Louis. Emmené par un chef insaisissable, ce gang réalise braquage sur braquage en suivant un mode opératoire parfaitement huilé, sans laisser la moindre trace qui permettrait de les identifier. Ella, hackeuse de talent, désire rejoindre leurs rangs... pour l'argent, mais aussi pour des raisons personnelles plus troubles. Réussissant à remonter jusqu'à eux, elle les convainc de la prendre à l'essai. Placée sous la surveillance de Ryan, l'un des membres du groupe, elle découvreque sous leurs apparences de mafieux méprisants des lois, les Seven sont avant tout de jeunes gens que les orages de la vie n'ont pas épargnés. Ryan le premier, lui qui a fui, avec son petit frère, le foyer violent dans lequel ils ont grandi... Alors qu'elle se prend d'affection pour le gang, la colère qui habite Ella la quitte peu à peu. Et entre Ryan et elle, une attirance irrésistible s'installe. Cependant, Ella cache bien des choses, et les Seven ne se doutent pas une seconde qu'elle s'apprête à déclencher une tempête qui va tout balayer sur son passage... Quand viendra l'heure du choix, de l'amour ou de la soif de vengeance, quel sentiment sera le plus fort ?