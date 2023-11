Les loups du millénaire Tome 7

Depuis que Sienna est Alpha de la meute de la cote Est, sa vie est mouvementée. Entre des adolescents en pleine crise et les problèmes quotidiens de la meute, elle se sent tres seule. Pourtant elle ne manque pas de prétendants. Le proviseur du lycée est l'un d'entre eux, mais c'est Aiden, son compagnon, qui lui manque toujours et qu'elle ne peut oublier, dix ans apres sa disparition. Rowan, son fils, gère avec difficultéé des pouvoirs qu'il ne maitrise pas. Il est en passe de traverser sa première Frénésie, ce qui le perturbe au plus haut point. River, sa nièce, ne pense qu'aux sports de combat et Vanessa rentre tout juste d'un stage a l'Ecole des Guérisseurs. Le retour des frères Daniels a Mahinagote va bouleverser toute la communautéé. Leur soif d'information au sujet de leurs parents va-t-elle mettre en péril la famille de Sienna ?