Je crée ma microferme

Ce livre contient toutes les informations pour organiser votre microferme autosuffisante en créant une synergie entre : - Le sol : régénération du sol, couverts végétaux, culture sans labour, plantations pérennes... - La pratique de la permaculture : choix des plantations, compagnonnage, gestion des nuisibles, récupération des eaux pluviales... - Les pâtures : aménagement, couvert végétal, pacage, compatibilité avec les animaux, pâturage tournant, systèmes de pâturage en boucle fermée... - Les animaux : poulailler durable (poules, canards, oies, dindes) et étable durable (moutons, chèvres, cochons, chevaux, vaches et ânes) ; - L'agroforesterie : arbres fruitiers, groupes pollinisateurs, guildes, santé des arbres. Quel que soit votre point de départ, faites de votre ferme un lieu plus résilient en la rendant plus écologique et plus durable.