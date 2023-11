Grisha Tome 1 : Shadow and bone. Edition collector

Le roman phénomène à l'origine de la série "Shadow and Bone" sur Netflix ! Saison 2 actuellement disponible. OMBRE. GUERRE. CHAOS. Un royaume envahi par les ténèbres. Une élite magique qui se bat sans relâche contre ce mal. Des citoyens envoyés en pâture aux créatures qui peuplent le Shadow Fold. Parmi eux : Alina Starkov. ESPOIR. DESTINEE. RENOUVEAU. L'avenir de tous repose sur les épaules d'une orpheline qui ignore tout de son pouvoir. L'Invocatrice de lumière. Shadow and Bone : LA série à ne louper sous aucun prétexte Dès sa première semaine de sortie, la saison 2 de Shadow and Bone a été vu plus de 50, 4 millions d'heures. Actuellement, la série est dans le top 10 Netflix dans 85 pays. Un phénomène en librairie Le Grishaverse, qui regroupe la totalité des romans de Leigh Bardugo, s'est vendu à plus de 250 000 exemplaires en France.