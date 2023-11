Maréchaux d'Empire. La gloire pour destin

Qui n'a pas vibré au souvenir d'Austerlitz, de Iéna ou de Wagram ? Ces batailles ont fait la renommée de la Grande armée pendant près de quinze ans. Mais, en dépit de son génie stratégique, Napoléon ne pouvait pas gagner seul ? et, s'il a triomphé, c'est aussi parce qu'il savait s'entourer d'hommes à la compétence et au dévouement irréprochables : les maréchaux d'empire. Cette élite militaire, mais aussi, ce qui est moins connu, civile, était au coeur du système impérial. Ce collectif rassemble vingt-six des meilleurs spécialistes français qui, chacun, dessinent le portrait d'un des vingt-six maréchaux, en renouvelant intégralement l'état des connaissances. Pour la première fois, un ouvrage en propose une véritable typologie, en fonction des qualités, des défauts, des coups d'éclat et des échecs de chacun : les stratèges, tels Davout ou Soult, les entraîneurs d'hommes, tels Murat ou Ney, les exécutants, tels Marmont ou Bernadotte, les administrateurs, tels Berthier ou Kellermann. A ? a faveur de cette organisation, laquelle est aussi une réflexion en soi, se tisse un récit totalement inédit des guerres napoléoniennes. Par le prisme de cette génération dorée issue des rangs de la Révolution française, à l'origine de la première armée fondée sur l'égalitarisme républicain, où les promotions allaient au mérite, et non à la naissance, ce livre révèle une épopée enfin racontée au pluriel.