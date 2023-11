Magic Johnson, athlète emblématique et controversé, reste le plus grand meneur de jeu de l'histoire de la NBA. Le maître du showtime a façonné l'image du basketball professionnel américain, considéré avant lui comme un sport de seconde zone. Son style de jeu, son sens du spectacle et une capacité unique à éliminer ses adversaires avec ses passes aveugles légendaires, ont conquis des millions de fans. Ancien leader des Lakers, il a conduit l'équipe cinq fois au titre de champion et remporté trois trophées de meilleur joueur. En 1991, au sommet de son art et de son influence, Johnson choque la planète en déclarant avoir été contaminé par le virus du Sida après de multiples relations. Une révélation qui a sensibilisé le public à la crise du VIH et aux maladies sexuellement transmissibles. Il annonce dans la foulée sa retraite sportive, mais reviendra dans la mythique Dream Team des JO de Barcelone 92. L'auteur a passé des années à suivre l'ascension de Magic, devenu entrepreneur à succès, de son enfance modeste dans le Michigan aux lumières de L. A. Il nous raconte ici cette incroyable histoire grâce à des centaines d'entretiens avec ses entraîneurs, ses coéquipiers, ses adversaires, des amis et des êtres chers, y compris des conversations clés avec Johnson lui-même. Découvrez l'homme qui a révolutionné la NBA. Roland Lazenby est l'un des meilleurs écrivains sportifs américains. Ses biographies de référence sur la NBA, Michael Jordan : The life et Kobe Bryant : Showboat, sont mondialement connues des fans.