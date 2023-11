Lola est une petite souris, un campagnol, qui veut s'instruire et comprendre : qui sont ses ancêtres ? Le monde est-il rond ? Comment apprendre à nager dans la rivière (et recevoir quand même une bouée en cadeau) ? Quel est le secret d'un jardin bien entretenu ? Comment savoir l'heure en observant les pissenlits ? Elle a de la chance : son papa est tout disposé à répondre à ses questions, et plus encore.