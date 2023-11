Beautiful Bastard. Edition collector

Un duel amoureux et torride et dans l'univers de l'entreprise. Brillante et déterminée, Chloé, sur le point d'obtenir son MBA, n'a qu'un seul problème : son boss, Bennett. Trentenaire séduisant, arrogant et égocentrique, il est aussi odieux que magnétique. Un Beau Salaud. Après plusieurs années passées en France, Bennett revient à Chicago pour occuper un poste important au sein de l'entreprise familiale - un grand groupe de communication. Comment imaginer que sa collaboratrice, Chloé, serait cette ravissante et exaspérante créature de 26 ans, au charme certain et à l'esprit affûté, qui n'entend rien sacrifier de sa carrière ? Si Bennett et Chloé se détestent, leur attirance mutuelle, inexorable et obsédante, les conduits à tester leurs propres limites et à enfreindre, une à une, toutes les règles qu'ils s'étaient jusque-là imposées. A une seule fin : se posséder. Au bureau, dans l'ascenseur, dans un parking. Partout... Arrivés à un point de non-retour, fous de désir, Bennett et Chloé parviendront-ils à mettre leur ego de côté pour enfin décider ce qu'ils acceptent de perdre ou de gagner ? "Un parfait mélange de sexe, d'audace et de sentiment". S. C. Stephens "La machine à fantasmes fonctionne aussi bien que la machine à café". Elle