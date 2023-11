Off Campus. Tome 1 The Deal

Un accord dangereux ? Hannah est une très bonne élève et elle a un don incroyable pour le chant. Mais quand il s'agit d'hommes et de séduction, elle perd tous ses moyens. Garrett est la star de l'équipe de Hockey de l'université, mais ses résultats scolaires ne sont pas à la hauteur et il risque de perdre sa place dans l'équipe. Ils vont passer un drôle d'accord. Elle lui donne des cours et il l'aide à séduire le quater back de l'équipe de Football. Cet arrangement original va-t-il changer leur vie ?