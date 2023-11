Les faux cils du dinosaure

Apre s 65 millions d'anne es d'enque te, le myste re qui entoure les dinosaures semble enfin re solu ! Dans plusieurs capitales europe ennes, des pale ontologues sont de couverts mortellement "croque s" par un animal de grande taille. Apre s un de but d'enque te difficile le commissaire Guillaume Suitaume de couvre que ces scientifiques reviennent d'un voyage d'e tude dans le grand Nord ou ils auraient peut-e tre de couvert et rapporte le fameux chai non manquant. Les soupc ons se tournent rapidement vers une be te venue du fond des a ges... Une question se pose alors : Darwin aurait-il raison ? Entre Jurassik Park, L'Origine des espe ces et Martine a la ferme, Gordon Zola nous entrai ne dans un thriller fou ou les apparences sont souvent trompeuses et les ve rite s pas toujours bonnes a dire.