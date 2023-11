L'existence de Frank Mackey a basculé une nuit de décembre 1983. Il avait dix-neuf ans et attendait sa petite amie, Rosie, au bout de sa rue. Ils voulaient quitter Dublin et vivre d'amour et de musique à Londres. Mais, cette nuit-là, elle ne le rejoignit pas. Vingt-deux ans plus tard, devenu flic spécialisé dans les missions d'infiltration, Frank a coupé les ponts avec sa famille et n'a jamais eu de nouvelles de son premier amour. Jusqu'au jour où la valise de celle-ci est retrouvée dans un immeuble désaffecté. Forcé de renouer avec les siens, le policier revisite ses blessures de jeunesse et toutes ses certitudes : Rosie est-elle jamais partie ? Ce ne sont pas les hommes qui trahissent, ce sont les lieux, infidèles, quand trop de frustration et de misères les transforment en enfer. Une intrigue imparable. Les Echos. Tana French modernise les codes du roman policier pour rendre l'intrigue plus incisive et plus rythmée. Page des libraires.