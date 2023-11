Le duc d'Otrante et les compagnons du Soleil

D'Aix-en-Provence à Londres, le combat de Gabriel de Montfort pour venger son ami trahi par les siens. Il croisera sur sa route le duc d'Otrante, Vidocq et des Compagnons du Soleil dont il devra déjouer les intrigues au cours d'une lutte à mort. 1795. Durant la Terreur Blanche, la jolie Fassy est massacrée avec son nouveau-né dans les prisons d'Aix lors d'une insurrection contre-révolutionnaire. Qui est l'assassin et pourquoi l'a-t-il tuée ? 1799. Dénoncé par un compagnon d'armes, Camille de Clapiers, le jeune général des Compagnies du Soleil qui se battent pour le retour de la monarchie, est arrêté. Il sera fusillé en dépit des efforts désespérés de son ami Gabriel de Montfort pour obtenir sa libération. Fugitif et poursuivi par la police impériale, Gabriel, émigré à Londres, se mettra au service des Premiers ministres anglais pour poursuivre la lutte contre le Consulat et l'Empire. Durant dix ans, il n'aura de cesse de chercher à revenir en France pour punir le félon qui a tué Fassy et trahi son ami Camille. A Londres, s'organise un complot pour renverser Bonaparte. L'argent nécessaire à la conspiration sera livré en Provence par la flotte anglaise, puis transporté par un agent secret. Gabriel sera volontaire pour cette mission quand il apprendra que l'homme à qui on doit remettre l'or anglais est le renégat dont il veut se venger. Dans les souterrains de la ville d'Aix et dans la campagne provençale se livrera une lutte à mort entre anciens Compagnons du Soleil. En exil à Aix, l'ancien ministre de la Police, Joseph Fouché, duc d'Otrante, même avec le renfort du forçat François Vidocq devenu policier, en distinguera-t-il les véritables enjeux ?