Tu mens comme tu respires

Comment distinguer la vérité d'un mensonge ? Un thriller domestique haletant sur le sentiment d'injustice. Sadie aime sa fille et fera tout pour la protéger. Elle ne peut pas lui dire pourquoi ils ont dû quitter leur maison si rapidement, ou pourquoi le père de Robin ne les accompagnera pas à Londres. Elle ne peut pas lui dire pourquoi elle déteste être de retour dans la maison de sa mère décédée, avec ses murs couverts de lierre et ses souvenirs empoisonnés. Et elle ne peut pas lui dire la vérité sur l'école où Robin va commencer - une école qui n'accueille pas les nouveaux arrivants. Sadie veut juste remettre leur vie sur les rails. Mais même les mensonges avec les meilleures intentions peuvent avoir des conséquences mortelles...