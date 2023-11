Dans quel corps vivons-nous ?

Quelle(s) histoire(s) raconte notre corps ? Avec lucidité et sagesse, de la plante des pieds à la tête, Leloup parcourt notre corps et ses mystères. Un nouvel essai du théologien Jean-Yves Leloup. "La Conscience se fait chair " : mais dans quel corps ? Après avoir rappelé différentes visions de l'homme, particulièrement celles où il est considéré comme étant indissociablement corps-âme-esprit, Jean Yves Leloup nous propose une anthropologie "non réductrice" de l'être humain. Il distingue douze corps qui sont comme différentes enveloppes ou différents " climats " d'un unique "Je suis". Il rappelle les pathologies et les métamorphoses possibles de chacun de ces corps et comment ceux-ci ont été incarnés et vécus par Celui que la tradition appelle "l'archétype de la synthèse". Au fil des pages, l'Etre nouveau et éternel que nous sommes se donne à voir et à vivre. Intégrant sciences humaines et spiritualité, c'est à une représentation de l'être humain renouvelé, une anthropologie instaurative, que Jean Yves Leloup nous invite, dont les effets pourront se faire sentir dans notre santé et notre vie quotidienne.