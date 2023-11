Le Club alpin français, une histoire d'alpinisme volontaire

Le mythique club alpin français fête ses 150 ans. Retour en images et à travers de nombreux témoignages sur une association qui a démocratisé l'accès à la montagne. C'est une histoire qui commence mal : le 6 avril 1874, Edouard de Billy, élu quatre jours plus tôt président du nouveau Club alpin Français, meurt dans un accident de chemin de fer. Pourtant, 150 ans plus tard, le CAF (devenu en 2004 Fédération des clubs alpins et de montagne, ou FFCAM) est toujours là, vivant et actif. Avec 100 000 licenciés dans 430 clubs, 8 500 bénévoles et plus de 120 refuges et chalets, il poursuit son but : rendre la montagne accessible au plus grand nombre. Pour raconter cette histoire, nous nous sommes replongés dans les archives du Club alpin, et nous avons recueilli les témoignages de nombreux grands noms de l'alpinisme contemporains qui se souviennent d'y avoir fait leurs premiers pas. La Fédération française des clubs alpins et de montagne diffusera largement l'ouvrage auprès de ses membres.