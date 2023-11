Légendes enchantées de la Table Ronde

A la découverte du mythe arthurien ! Histoire ou épopée, le mythe arthurien est une légende mystique et merveilleuse, une saga passionnante dans laquelle le roi Arthur, entouré des chevaliers de la Table Ronde, défie ennemis et maléfices pour conquérir le Graal et rétablir la paix dans son royaume. A travers 12 légendes de cet ouvrage : " Les deux dragons " ; " L'épée dans le roc " ; " La table ronde " ; " Merlin et Viviane " ; Lore de Caradigan " ; Yvain et le lion " ; " Le secret de Lanval " ; " Escalon , la cité de l'éternelle nuit " ; " Lancelot et la charrette " ; " Perceval n'ose pas poser la question " ; " Galaad et le siège périlleux " ; " L'ile d'Avalon ", , on retrouve les aventures d' Arthur, Merlin, Viviane personnages qui peuplent l'imaginaire de toutes les générations. Les illustrations très personnelles de Jean Mallard nous plongent dans l'atmosphère envoutante de ces textes universels.