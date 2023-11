Un beau livre illustré pour partir à la découverte du corps humain et comprendre son fonctionnement à l'aide d'analogies et avec une pointe d'humour. Le professeur Hibou emmène deux enfants à la découverte d'une usine géante représentant le corps humain et expliquant son fonctionnement, des unités de construction des cellules au tapis roulant transportant des paquets d'énergie ou des soldats qui s'apprêtent à combattre des microbes. Un beau livre illustré qui captivera les jeunes enfants et les fera voyager à l'intérieur du corps humain.