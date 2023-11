La séparation parentale. Le temps, la justice et l'enfant

En France, nous manquons de données et de réflexions sur la question du temps dans les situations de séparation parentale. Les membres du Conseil Interdisciplinaire sur la Responsabilité parentale PArtagée (CIRPA-France) qui sont des scientifiques et des professionnels de la famille, se sont ici demandé comment traiter cette question. De nombreuses interrogations ont alors émergé : qu'en est-il de la perception du temps pour les enfants ? Du temps de la construction des relations avec les parents ? Du rôle du temps lors des séparations avec leurs parents ? Du temps pour les institutions en charge de les accompagner ou de prendre des décisions ? Agir avec célérité semble fondamental pour répondre aux besoins de l'enfant. Prendre le temps d'écouter, de pacifier, de co-construire apparaît toutefois essentiel pour surmonter les différends. Entre prudence et urgence, l'équilibre semble parfois difficile à trouver.