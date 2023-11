Demons Star Tome 4

La légende du plus grand des losers commence ! Le conflit entre Yusuke et les démons noirs touche à son terme. Grâce à la nouvelle renommée du roi de la poisse, les élèves de l'établissement Miyato aspirent à rejoindre son clan. Curieux des capacités de Yusuke et de l'émergence de cette nouvelle faction, les trois démons suprêmes déclenchent une guerre de classement. Commence alors l'affrontement pour rétablir la hiérarchie et l'équilibre du lycée !