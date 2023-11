One-Punch Man Tome 28

Saitama est trop puissant ; tellement puissant qu'il élimine tous les monstres les plus farouches avec un simple coup de poing. Découvrez l'histoire du plus puissant des super-héros dans ce manga qui va vous mettre K. O. !! Saitama est un jeune homme si puissant qu'il est capable d'éliminer ses adversaires d'un seul coup de poing. On le surnomme One-Punch Man. Il est si fort, que l'euphorie du succès cède place à l'ennui : les victoires ont perdu de leur saveur. Qui pourra lui offrir un véritable combat ? Retrouvez le meilleur des super-héros dans la suite de ses aventures, action et bastons garanties !