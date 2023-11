Chroniques de navigateurs

34 portraits dessinés de navigateurs de légende ! Des biographies succinctes mais complètes de marins contemporains aux palmarès et aux exploits hors normes, rédigées par un navigateur professionnel. Anecdotes, interviews, bibliographie, et, en prime, un décryptage des bateaux emblématiques de ces monstres sacrés de la mer : Bill Nance, Pierre Auboiroux, Vito Dumas, Isabelle Autissier, Titouan Lamazou, Brigitte Oudry... autant de portraits d'hommes et de femmes de tous horizons et aux destins d'exception mis en valeur par de magnifiques illustrations. Auteur : Ecrivain et navigateur, ancien rédacteur en chef du magazine Bateaux, Olivier Le Carrer parcourt les mers du monde depuis quarante ans et a testé d'innombrables bateaux de plaisance, de course ou de travail, du maxi-catamaran au porte-conteneurs. Il est l'auteur de nombreux ouvrages concernant l'histoire des bateaux et l'art de la navigation. Passionné par les cartes et membre de la Société de géographie, il réside en Bretagne où il explore le plus souvent possible côtes, rivières et canaux.