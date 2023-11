Les meurtres zen Tome 1 : Des meurtres qui font du bien

Premier des " Meurtres Zen ", Meurtres en pleine conscience, en cours d'adaptation par Netflix, a créé un nouveau genre mêlant crime et bien-être. Vous êtes anxieux, tendu, surmené ? Vous avez décidé de lever le pied, de prendre enfin du temps pour vous ? La méditation de pleine conscience est ce qu'il vous faut. Sous la pression de sa femme excédée d'avoir à supporter un mari trop stressé, Born Diemel a décidé de sauter le pas et de consulter un coach. Il espère mettre fin aux tensions qui l'habitent et retrouver la paix intérieure. Mais quand, comme lui, l'on est avocat du crime organisé, que notre principal client est un mafieux aussi dangereux qu'imprévisible, il est parfois difficile de dire stop et de se débarrasser de ce qui nous encombre. A moins de trouver une solution vraiment radicale... pour éliminer tout ce qui nuit à notre sérénité. Et enfin profiter du moment présent.