Le rêve d'une vie

Depuis toute petite, mon rêve a toujours été de consacrer ma vie à mes deux passions : la musique et la comédie. Grâce à vous, ce rêve est devenu une réalité. Vous êtes toujours plus nombreux à m'écrire et m'ouvrir les portes de votre coeur. Aujourd'hui, c'est à mon tour de vous ouvrir le mien et de vous faire entrer dans mon monde. A travers ce livre, vous découvrirez mon histoire, mes passions, ma vie au quotidien, mais aussi ceux qui m'accompagnent et mes envies pour l'avenir. Un avenir que je n'imagine pas sans vous... Elsa Dans ce récit illustré de photographies, Elsa Esnoult nous invite dans son univers. Chanteuse récompensée par cinq disques d'or, la star des Mystères de l'amour partage des anecdotes personnelles, les témoignages de ses proches mais aussi des conseils pratiques, des secrets et beaucoup d'autres surprises. A propos de l'autrice Révélée en tant que comédienne par la série à succès Les Mystères de l'amour, Elsa Esnoult est très vite repérée par Jean-Luc Azoulay qui produit ses albums. Sa communauté de fans réunit plus de 550 000 personnes. "Interprète de Fanny dans Les Mystères de l'amour, quintuple disque d'or et aujourd'hui auteur, la jolie brune a tous les talents". Thomas Promé, Ici Paris "Elsa Esnoult raconte son parcours et dévoile l'envers du décor d'un milieu parfois hostile". Gipsy Dauge, Closer