90 ans Stade Bollaert-Delelis

Bienvenue au stade Bollaert-Delelis ! 1932 a marqué le début de la construction du stade par 180 mineurs de la compagnie des Mines de Lens sur un terrain jouxtant les fosses 1 et 9. Un an et demi plus tard, soit le dimanche 21 mai 1933, il était mis à la disposition des footballeurs du Racing Club de Lens. En 90 ans d'existence, le stade est devenu le théâtre permanent d'une magnifique kermesse populaire dans le meilleur de la tradition du Nord. Son histoire, riche d'émotions et de passions, se confond avec celle du club. D'hier à aujourd'hui, des milliers de matchs et tout autant d'acteurs ont permis d'entretenir une flamme qui n'a jamais cessé d'illuminer un public grimé aux couleurs sang et or. Le stade Bollaert-Delelis, qui doit son nom à Félix Bollaert, ancien directeur de la compagnie des Mines, et à André Delelis, ancien maire de Lens, est la fierté de la ville, qui s'honore d'y accueillir de grands événements internationaux comme la Coupe du monde de football ou la Coupe du monde de rugby. Au fil des pages, c'est la vie de cette enceinte mythique, plusieurs fois réaménagée depuis sa construction, qu'il s'agit de découvrir, par le biais de nombreux portraits, interviews, anecdotes et chiffres qui vous plongeront au coeur de tribunes bouillonnantes.