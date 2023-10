ABCDevine qui est caché ! La parade des animaux de A à Z

"De A comme Abeille à Z comme Zèbre, amuse-toi à deviner quel animal se cache sous la découpe dans ce jeu qui suit les lettres de l'alphabet. Chaque lettre donne un indice. Tourne la page et découvre quel animal apparaît ! Avec ses couleurs vives, ses lettres bien identifiables et un jeu de découpes astucieux, ce livre fera le bonheur des petits, tout en fournissant un excellent support d'apprentissage et de découverte visuelle".