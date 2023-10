Sweet Christmas Love

Luce, jeune étudiante parisienne dans une école de traduction, rentre dans sa famille à la campagne pour passer Noël avec ses parents et son petit frère Nicolas. Laissant derrière elle ses études, elle compte bien profiter de ce temps de vacances pour s'adonner à sa passion : la photographie. Dans le train qui la conduit chez elle, elle croise le regard d'un jeune homme de son âge, qui descend au même arrêt qu'elle. Plus tard, elle apprend que son père, agent immobilier, a vendu une maison dans leur petit village. Alors qu'elle est de sortie en balade-photo, elle découvre que l'inconnu du train n'est autre que le fils de la famille qui vient de s'installer. A la fin de cette première rencontre, Noah propose à Luce de devenir son guide pour lui faire découvrir la région et ses secrets...