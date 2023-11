L'enfant haut potentiel au quotidien. Mes conseils pour lui simplifier la vie à l'école et à la maison

Le guide pour que les enfants précoces réussissent à l'école. Les enfants HPI ne font pas forcément de bons élèves : un tiers seulement d'entre eux ont de bonnes notes. Les autres ont des résultats médiocres ou se retrouvent en situation d'échec, ce qui peut les mener à la dépression. Face à ce paradoxe, tout le monde est démuni, et en premier lieu les parents. D'où ce petit guide qui leur est destiné et qui concerne les 6-10 ans. Car tout se joue au primaire. Expliquer aux parents comment fonctionne réellement leur enfant et leur fournir une boîte à outils qui leur permettra d'aider celui-ci à s'insérer "à sa façon" dans le système scolaire pour arriver au collège dans de bonnes conditions, tel est l'objet de ce livre très pratique comprenant aussi des fiches thématiques et un test HP.